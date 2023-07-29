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Giriş Tarihi: 29.7.2023 14:00 Son Güncelleme: 29.7.2023 14:02

GALATASARAY HABERLERİ: Leandro Paredes beklenmeyecek

GALATASARAY HABERLERİ: Leandro Paredes beklenmeyecek

Galatasaray, transfer sürecini uzatan Leandro Paredes'in beklememeye karar verdi. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun yerine orta saha için diğer alternatiflere yönelecek.

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Leandro Paredes ile ilgili önemli bir karar aldı.

Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre; PSG'nin Arjantinli oyuncusunun Galatasaray'a transfer olmayacağını kesin olarak söylemek hala zor bir ihtimal. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Paredes'in transfer için cevap verme sürecini uzatması üzerine futbolcuyu beklememeye ve orta saha için diğer transfer alternatiflerini değerlendirmeye karar verdi.

Haber detayında, Galatasaray'ın PSG ile 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle anlaşmaya vardığı ve 29 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Leandro Paredes beklenmeyecek
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