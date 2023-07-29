GALATASARAY HABERLERİ: Leandro Paredes beklenmeyecek

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Leandro Paredes ile ilgili önemli bir karar aldı.

Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre; PSG'nin Arjantinli oyuncusunun Galatasaray'a transfer olmayacağını kesin olarak söylemek hala zor bir ihtimal. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Paredes'in transfer için cevap verme sürecini uzatması üzerine futbolcuyu beklememeye ve orta saha için diğer transfer alternatiflerini değerlendirmeye karar verdi.

Haber detayında, Galatasaray'ın PSG ile 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle anlaşmaya vardığı ve 29 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.