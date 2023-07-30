Son dakika haberleri: Galatasaray’da yıldızlar için imza töreni! Taraftarlar stadyumu doldurdu...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Zalgiris ile oynanacak müsabaka öncesi imza gecesi ve taraftara açık antrenman gerçekleştiriyor.
Yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Nicolo Zaniolo için gerçekleştirilecek imza töreni ve antrenman organizasyonu, saat 19.05'te başladı.
"EN ÇOK KISKANILAN TAKIM GALATASARAY OLMUŞTUR"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim, bugün futbol takımımıza yeni katılan oyuncularımızın imza töreni ve yeni sezon açılışımızı vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyet'in 100. yılında, şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefe ulaştık, mutluyuz, gururluyuz. Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur."
"BİZİM YERİMİZ AVRUPA"
"Ben ve arkadaşlarımız göreve geldiğimizden beri bu anı paylaşmak için çalıştık değerli kardeşlerim. Amacımız Galatasaray'ı birlik ve beraberlik içinde eskiden olduğu gibi Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası. Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray'a zirvede olmak her zaman yakışmıştır, bundan sonra da yakışacaktır. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Başarılı geçen sezonun ardından bir plan dahilinde çalışmalarımıza devam ediyor. Hamlelerimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor."
MAURO ICARDİ'NİN MAAŞI
"Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, 40 milyon Euro teklifi reddetti, 10 milyon Euro'ya geldi. Sponsorlarımız 10 milyon Euro'nun 4 milyon Euro'sunu karşıladı."