Son dakika haberleri: Galatasaray’da yıldızlar için imza töreni! Taraftarlar stadyumu doldurdu...

"BİZİM YERİMİZ AVRUPA"

"Ben ve arkadaşlarımız göreve geldiğimizden beri bu anı paylaşmak için çalıştık değerli kardeşlerim. Amacımız Galatasaray'ı birlik ve beraberlik içinde eskiden olduğu gibi Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası. Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray'a zirvede olmak her zaman yakışmıştır, bundan sonra da yakışacaktır. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Başarılı geçen sezonun ardından bir plan dahilinde çalışmalarımıza devam ediyor. Hamlelerimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor."