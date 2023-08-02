Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Buffon, 45 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Giriş Tarihi: 2.8.2023 17:11

Buffon, 45 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı

İHA
Buffon, 45 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Son olarak Parma’da forma giyen İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.

İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Kariyerine Parma'da başlayan kaleci, 2001 senesinde 52.88 milyon Euro'luk rekor bir bedelle efsaneleşeceği takım olan Juventus'a transfer oldu. 17 sezon siyah-beyazlı formayla ter döken Buffon, 1 sezon süren Fransız ekibi Paris Saint-Germain döneminin ardından futbola başladığı Parma'ya tekrar döndü. Başarılı eldiven, 1994 yılında başladığı kalecilik serüvenine, 45 yaşında emeklilik kararı alarak sonlandırdı.

Öte yandan Buffon, kariyerinde 975 resmi maçta forma giyerek kırılması zor bir rekora da imza atmış oldu. İtalyan kaleci, 2006 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yanı sıra, bireysel olarak 2003 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu, 2017 İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

Juventus ile 10 İtalya Serie A, 5 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Parma ile 1'er kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası, PSG ile Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı
SON DAKİKA DEPREM | İzmir, Konya ve Erzurum'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
Tanju Özcan'ın heykel aşkı bitmiyor! Verdiği sözler havada kaldı
Son dakika | Tüm dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi: Rusya Tahıl Anlaşması'na geri dönecek mi?
"Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak" iddiası: Hazırlıklar başladı! Bomba kulis bilgisini canlı yayında paylaştı
Kılıçdaroğlu’nu nasıl borçlandırdılar?
MYK'da 'Zoom' gerginliği! Özgür Özel ve Faik Öztrak birbirine girdi
Kaçak göçmenler ve sığınmacılar için iki ayrı paket: Sonbaharda dönüşler hızlanıyor
FETÖ üniversiteye girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Buffon, 45 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA