Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Yok böyle rakam! Tribünden 1 milyar TL
Giriş Tarihi: 5.8.2023 10:39

Son dakika Galatasaray haberi: Yok böyle rakam! Tribünden 1 milyar TL

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Yok böyle rakam! Tribünden 1 milyar TL

Son dakika Galatasaray haberi: Zalgiris'i eleyerek Avrupa kupalarında grup aşamasına kalmayı garantileyen (En kötü Konferans Ligi gruplarında devam edecek) Galatasaray, iç sahada üç kulvarda minimum 25 maç oynayacak ve yönetimin hesaplamasına göre 2023-2024 sezonunda öngörülen tribün geliri 1 milyar TL.

Şampiyonlukla tamamlanan geçtiğimiz sezondan bu yana müthiş bir taraftar desteğiyle sahaya çıkan Galatasaray'ın RAMS Park adını alan Ali Sami Yen Spor Kompleksi, yeni sezonun açılışının yapıldığı Zalgiris maçında da tıklım tıklım doluydu. 41 bin 505 kişinin takip ettiği mücadelede sadece bilet satışından 20 milyon TL ciroya ulaşan sarı-kırmızılılar, sezonun tamamından ise kasaya dev bir gelir girmesini bekliyor. Zalgiris'i eleyerek Avrupa kupalarında grup aşamasına kalmayı garantileyen (En kötü Konferans Ligi gruplarında devam edecek) Aslan, iç sahada üç kulvarda minimum 25 maç oynayacak ve yönetimin hesaplamasına göre 2023-2024 sezonunda öngörülen tribün geliri 1 milyar TL.

STADYUMDA 4 YENİ LOCA DAHA AÇILACAK

Sportif başarıyı saha dışında paraya çevirmeyi başaran Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, stat isim hakkı ve forma reklamları ile rekor sponsorluk anlaşmaları imzaladı. 40 binin üzerinde kombine satışı gerçekleşti ve 400 milyon TL sıcak para geldi. Deplasman tribünü ve sponsorlara ayrılan koltuklar dışında her maç 4 bin bilet satışa sunulacak ve kapalı gişe olmayı sürdürecek Aslantepe, para basmaya devam edecek. RAMS Park içindeki boş alanları değerlendiren ve 4 ekstra locayı daha hizmete açmaya hazırlanan yönetim, maç günü GS Store mağazalarındaki satışlarla birlikte 1 milyar TL'nin de üzerine çıkmayı hedefliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ermeni lobisine teşekkür et lan
Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
CHP’de ‘Abi’ ve sağcılaşma sendromu
Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı
Yandaş diye diye...
Disney Plus’ın skandal Atatürk dizisi kararına tepkiler çığ gibi: Saygısızlık yaptılar, büyük terbiyesizlik
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Yok böyle rakam! Tribünden 1 milyar TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA