Son dakika Galatasaray haberi: Yok böyle rakam! Tribünden 1 milyar TL

Şampiyonlukla tamamlanan geçtiğimiz sezondan bu yana müthiş bir taraftar desteğiyle sahaya çıkan Galatasaray'ın RAMS Park adını alan Ali Sami Yen Spor Kompleksi, yeni sezonun açılışının yapıldığı Zalgiris maçında da tıklım tıklım doluydu.Zalgiris'i eleyerek Avrupa kupalarında grup aşamasına kalmayı garantileyen (En kötü Konferans Ligi gruplarında devam edecek) Aslan, iç sahada üç kulvarda minimum 25 maç oynayacak ve yönetimin hesaplamasına göreSportif başarıyı saha dışında paraya çevirmeyi başaran Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, stat isim hakkı ve forma reklamları ile rekor sponsorluk anlaşmaları imzaladı. 40 binin üzerinde kombine satışı gerçekleşti ve 400 milyon TL sıcak para geldi.RAMS Park içindeki boş alanları değerlendiren ve 4 ekstra locayı daha hizmete açmaya hazırlanan yönetim, maç günü GS Store mağazalarındaki satışlarla birlikte 1 milyar TL'nin de üzerine çıkmayı hedefliyor.