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Giriş Tarihi: 7.8.2023 13:45

Buffon, İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatör oldu

Buffon, İtalya Milli Takımı’nda genel koordinatör oldu

Geçtiğimiz günlerde futbolculuk kariyerini sonlandıran Gianluigi Buffon, İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatörlük görevine getirildi. İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Buffon'un bu yeni görevi için "Gigi evine dönüyor" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerini noktalayan 45 yaşındaki başarılı İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'un yeni görevi belli oldu.

45 yaşındaki Buffon'un yeni görevi hakkında konuşan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, "Milli takımımız için harika bir gün çünkü Gigi evine dönüyor. Buffon, İtalyan futbolu için bir ikon" açıklamasını yaptı.

Yeni görevi hakkında açıklamalarda bulunan Buffon ise, "Milli takım forması benim bir parçam. Teknik direktörümüz Roberto Mancini ve takımımız için elimden geleni yapacağım. Kadro seçiminin bir ödül listesi gibi değil; fedakarlık, yatırım ve günlük bazda uygunluk ile ilgili olduğuna inanıyorum" dedi.

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Buffon, İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatör oldu
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