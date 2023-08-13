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Giriş Tarihi: 13.8.2023 13:06

Inter Miami, 2023 Ligler Kupası'nda yarı finale yükseldi!

AA
Inter Miami, 2023 Ligler Kupası’nda yarı finale yükseldi!

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda mücadele eden Inter Miami, yarı finale yükseldi.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin transferinin ardından mağlubiyet yüzü görmeyen Inter Miami, turnuvanın çeyrek finalinde Charlotte ile Fort Lauderdale kentindeki DRV PNK Stadı'nda karşılaştı.

Inter Miami, 12. dakikada penaltıdan Josef Martinez, 32. dakikada Robert Taylor, 78. dakikada Adilson Malanda (kendi kalesine) ve 86. dakikada Messi'nin golleriyle rakibini 4-0 mağlup ederek yarı finalde Philadelphia Union ile eşleşti.

ABD temsilcisinde çıktığı 5 maçın her birinde ağları sarsan 36 yaşındaki Messi ise toplam gol sayısını 8'e çıkardı. Inter Miami ise Arjantinli oyuncunun önderliğinde oynadığı karşılaşmalardaki namağlup serisini sürdürdü.

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Inter Miami, 2023 Ligler Kupası'nda yarı finale yükseldi!
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