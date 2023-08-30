Son dakika haberi: Şenol Güneş'ten Emirhan İlkhan sözleri! "Vereceğim cevabın anlamı olmayacak"

"AMARTEY VE MASUAKU YOK"

"Elimizdeki oyunculardan maça göre 11 çıkarmaya çalışıyoruz. Sezon başında bizimle çalışan ve belli bir aşama kaydeden oyuncuların ön planda olduğu bir dönem geçirmeye çalıştık. Şu aşamada mümkün olduğunca hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Amartey ve Masuaku yok. O mevkiler için sıkıntımız olacak ama daha önce orada oynayan oyuncular var. Onlar da elinden gelen gayreti gösterecektir. Görev alacak tüm oyuncular elinden geleni yapacaktır."

"Dışımızda her şey konuşuluyor. Hepsine cevap vermek istemiyorum. Onana transfer edilen bir oyuncu, bizim oyuncu. Sahaya çıktığında elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Şu anda gitmesi gibi bir durum yok."