Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Nicolas Dominguez Nottingham Forest'ta...
Giriş Tarihi: 2.9.2023 11:26

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Nicolas Dominguez Nottingham Forest'ta...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Nicolas Dominguez Nottingham Forest’ta...

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Bologna'dan Nicolas Dominguez'i transfer ettiğini açıkladı. Arjantinli oyuncunun ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı. İşte tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Bologna'dan Nicolas Dominguez'i transfer ettiğini açıkladı. Arjantinli orta sahanın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nicolas Dominguez, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Nicolas Dominguez ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sözleşme imzaladıktan sonra konuşan 25 yaşındaki Dominguez; "İngiltere'de ve Premier Lig'de bu kadar tarihi olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlar ve stadyumdaki atmosfer beni çok etkiledi." dedi.

Nottingham Forest, Dominguez anlaşması kapsamında Remo Freuler'in Bologna'ya Transfer olduğunu da duyurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
Kılıçdaroğlu kendisine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanı yaptı
Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor
Ne ‘Asena’ olabildi ne de ‘Demir Leydi’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar! "Türk mühendisler dünyaya damga vurdu
SON DAKİKA: Filenin Sultanları finalde! İtalya'yı devirdik: Tarihte 3. kez...
Dışarıdan nasıl göründüğünüzü bir bilseniz
Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan 5 gollü tarife! Fırtına, Kasımpaşa karşısında şov yaptı…
İki büyük yanılgı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Nicolas Dominguez Nottingham Forest'ta...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA