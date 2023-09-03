Son dakika haberi: Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu sezon Ankara'daki ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert, Radakovic, Mujakic, Tolga, Andre, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe.
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
Süper Lig'de ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puanı bulunan MKE Ankaragücü, başkentte sezonun ilk maçında renktaşını konuk edecek. Eryaman Stadı'nın zeminin hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde sahaya çıkacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 107. RANDEVU
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 107. kez karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 106 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 68-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 198 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 72 golle karşılık verdi.