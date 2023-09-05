Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transfer kendisine yer buldu...
Giriş Tarihi: 5.9.2023 19:27 Son Güncelleme: 5.9.2023 19:29

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transfer kendisine yer buldu...

DHA
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transfer kendisine yer buldu...

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya gönderdiği listede yeni transfer Eric Bailly de yer aldı. Umut Meraş, Emrecan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Kartal Yılmaz, Emrecan Uzunhan ve Oğuzhan Akgün ise listeye yazılmadı.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosu şu şekilde; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Alex Chamberlain, Milot Rashica, Ante Rebic, Valentin Rosier, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Salih Uçan, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
Aşkları doludizgin devam ediyor! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı ne zaman evleniyor?
Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Verdiği pozlarla olay oldu
Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: Rusya'nın 2 özel isteği var...
ATAŞEHİR’DE YANGIN! Korkunç görüntü: Ev ve iş yerlerine sıçradı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! İYİ Partili Adnan Beker'den bomba 6'lı masa itirafı: Memleketi Allah korumuş, bakanları bile oluşturamazdık
Ya biz?
Şarkıcı Emrah kızı Eleysa’ya olan sevgisini haykırdı! ‘Baban senin her zaman dağ gibi arkanda’ Takipçilerinden tepki yağdı! Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmemişti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transfer kendisine yer buldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA