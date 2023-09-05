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Giriş Tarihi: 5.9.2023 17:05 Son Güncelleme: 5.9.2023 17:07

Van Gaal'den Arjantin ve Messi için flaş sözler: Dünya Kupası onun için düzenlendi

Van Gaal’den Arjantin ve Messi için flaş sözler: Dünya Kupası onun için düzenlendi

Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, Lionel Messi ve Arjantin için çok çarpıcı sözler söyledi. Deneyimli teknik adam, Dünya Kupası şampiyonluğunun Arjantin için planlandığını vurgulayarak, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal, Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin planlı olduğunu iddia etti.

Van Gaal yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına, bizim nasıl attığımıza... Ayrıca hakemlerin Arjantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lionel Messi hakkında ise konuşan Van Gaal, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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Van Gaal'den Arjantin ve Messi için flaş sözler: Dünya Kupası onun için düzenlendi
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