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Giriş Tarihi: 6.9.2023 08:59

Son dakika Beşiktaş haberleri: Eric Bailly'nin dikkat çeken özellikleri! "Hırslı ve savaşçı..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Eric Bailly’nin dikkat çeken özellikleri! Hırslı ve savaşçı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yeni stoperi Eric Bailly savaşçı kimliği, ikili mücadelelerdeki gücü ve hızı ile teknik direktör Şenol Güneş’ten vizeyi kaptı. Oyuncunun 5 yılda değişen hayat hikâyesi ise film gibi...

Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly, futbolcu özelliklerinin yanı sıra, dikkat çeken bir hayat hikayesine de sahip.

1- Fildişi Sahili'nde küçük bir köy olan Bingerville'de doğan (1994) Bailly, 2013'te Burkina Faso'da Avrupalı scoutların izleyeceği bir turnuva için seçmelere gitti. Burada İspanya'dan Espanyol'un dikkatini çekti ve 3 aylık denemeye çağırıldı ancak iç savaş, onun Espanyol'a gidişini 10 ay erteledi. 1 aylık deneme sonrasında Espanyol, Eric Bailly'yi takıma kattı.

2- Üç yıl altyapı sonrası A Takım'a çıktı. 6 ay sonra 2014-15 sezonunda 5.8 milyon Euro'ya La Liga'dan Villarreal'in yolunu tuttu.
Bailly, 1.5 sezon sonra 38 milyon Euro'ya Manchester United'a gitti.

3- Kendi hikâyesine değinen tecrübeli oyuncu, şu çarpıcı detayı anlattı: "5 yıl içinde, Abidjan sokaklarında sigara satarken dünyanın en büyük kulübünde oynamaya başlamıştım."

4- Eric Bailly sakatlıklar nedeniyle ManU'da yerini kaybetti. İlk sezonunda 38 maça çıkarken, diz sakatlığı nedeniyle 10 müsabaka kaçırmıştı. Sonrasında ise diz sakatlığı peşini bırakmadı. 2019-20'de ameliyat olduğu için 37 maç kaçırdı.

5- Son üç sezonda ise 51 maçta 3043 dakika sahada kalabilen Eric Bailly, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Marsilya'da 23 maçta sahaya çıktı, 855 dakika forma giydi.

6- Stoper dışında sağ bek, ön libero ve sol bekte de oynadı. 49 kez ülkesinin milli takım formasını giydi ve 2 gol, 1 asist kaydetti.

7- Geride kalan sezonda Ligue 1'de %84 pas isabeti, %58 ikili mücadele ve %50 hava topu kazanma istatistikleri ortaya koydu.

8- Bonservisine kariyeri boyunca toplam 45.7 milyon Euro ödendi.

9- 1 Afrika Kupası, Manchester United'la ise 1 Avrupa Ligi, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 de İngiltere Süper Kupa kazandı.

10- Siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzalayan yeni transfer Eric Bailly'nin opsiyonu 2 yıl ve karşılıklı isteğe bağlı. Fildişili stoper, Beşiktaş'tan bu sezon garanti ücret olarak 2.5 milyon Euro kazanacak.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Eric Bailly'nin dikkat çeken özellikleri! "Hırslı ve savaşçı..."
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