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Giriş Tarihi: 6.9.2023 08:35

Son dakika haberleri: Manchester United'da büyük kriz! Hisseleri yüzde 18 değer kaybetti

Son dakika haberleri: Manchester United’da büyük kriz! Hisseleri yüzde 18 değer kaybetti

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Manchester United sıkıntılı günler geçiriyor. Kulübün borsadaki hisseleri, yüzde 18 değer kaybetti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakiplerinden Manchester United zor günler geçiriyor… Premier Lig'de sezona kötü başlangıç yapan ve en son Arsenal'e 3-1 yenilen ManU'da önemli oyunculardan Luke Shaw ve Mason Mount'un sakat olması, Jadon Sancho ile teknik direktör Erik ten Hag arasında da sorun bulunması kâbus gibi takımın üzerine çökmüştü.

İngiltere'de büyük piyasa değeri taşıyan Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tete'nin ardından Ndombele ile Davinson Sanchez'in sarı-kırmızılı kulübe transferi, kâbusu daha da etkiledi...

İngiltere'de, G.Saray'ın bu transferler sonucu Şampiyonlar Ligi grubunda Bayern Münih ile birlikte favori gösterilmesi, Manchester United'ın hisselerini altüst etti. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda İngiliz devinin hissesi, yüzde 18 değer kaybetti.

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Son dakika haberleri: Manchester United'da büyük kriz! Hisseleri yüzde 18 değer kaybetti
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