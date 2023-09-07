Son dakika haberleri: Mario Balotelli'den Süper Lig için flaş iddia! "İtalya'dan daha iyi"

Son olarak forma giydiği İsviçre 2. Lig takımı Sion'da kadro dışı bırakılan İtalyan golcü Mario Balotelli, ülkesinin basınından Corriere dello Sport'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

"OYNAMAK İSTİYORUM"

Balotelli geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini belirterek "İtalya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum, oynamak istiyorum. Sion'da bazı sorunlarım var ama bunlar çözülebilir." diye konuştu.

"ÇİN'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİM"

33 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine ise bir itirafta bulundu ve 2019 yılında Marsilya'da oynarken Çin'den teklif aldığını belirterek, "Şu anda ortada dolaşan rakamlardan çok daha yüksek rakamlarda bir teklif aldım. 'Hayır' dedim çünkü futbol oynamayı ve takımda kalmayı tercih ettim." dedi.

"SÜPER LİG'İN SEVİYESİ SERIE A'DAN YÜKSEK"

Adana Demirspor'un eski golcüsü, Süper Lig'in seviyesinin İtalya Serie A'dan daha yüksek olduğunu ileri sürerek, "Diğer liglerin seviyesi yükseliyor. Birkaç Serie A maçını izlerken bunları Türkiye'deki futbola benzettim, hatta Süper Lig'de seviye neredeyse daha yüksek." ifadelerini kullandı.