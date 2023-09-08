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Giriş Tarihi: 8.9.2023 18:30

SON DAKİKA HABERİ | Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Maç o ülkelerde oynanabilir...

SON DAKİKA HABERİ | Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa açıklaması! Maç o ülkelerde oynanabilir...

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa finalinin nerede oynanacağı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin nerede oynanacağına dair açıklamalarda bulundu.

Maçı yurt dışında oynatmak istediklerini söyleyen Büyükekşi, "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'ni Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Türkiye'de oynatırsak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatırız." dedi.

"TRANSFERLER İÇİN YAPACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"

Kulüplerin yaptığı transferler hakkında da konuşan Büyükekşi, "Kulüpler oyuncularla yaptıkları transfer anlaşmalarını Lisans Kurulu'na gönderiyor. Anlaşmalar üzerinden oyuncu ya da başka bir kişi şikayette bulunmazsa, bizim yapacak bir şeyimiz olamaz. Diğer türlü olay polisiyeye girer. Lisans Kurulu'na tüm evraklar geliyor ve burada inceleniyor. Bizim daha başka yapacak bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA HABERİ | Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Maç o ülkelerde oynanabilir...
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