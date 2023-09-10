Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da yeni dönem

F.Bahçe Kulübü Tüzük Tadil Kongresi dün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Geniş bir katılımın olduğu genel kurulda, tüzükte önemli değişiklikler yapıldı. Bunlardan en dikkat çekeni başkanlık süresiyle ilgili olandı. 'Kulüp başkanı, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla seçilir' maddesinde değişikliğe gidilerek, "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak bir tam dönem geçtikten sonra aday olabilir" maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Ali Koç, bu değişikliğin güç zehirlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla yapıldığını söyledi. Ayrıca tüzükte, sert itirazlara rağmen divan kurulu üyeliğine kabul süresi 25 yıl olarak kaldı.



'F.BAHÇE ATATÜRK STADI' COŞKUSU



Genel Kurul'da stat isminin 'Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi için teklif sunuldu. Bu sırada bütün salonda alkış tufanı koptu. Büyük bir coşku ile oylanan madde ile birlikte stadın adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi kabul edildi. Başkan Koç, "Şimdi yasal süreçler başlatılacak. Devletimizin kapısını çalacağız. Onların bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok" dedi. Stat ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmasından sonra resmileşecek.



SALONUN YILDIZI KARTAL!



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, olağanüstü genel kurula eşi Sema Kartal ve oğlu Emre Kartal ile birlikte katıldı. Toplantı başlamadan önce Başkan Ali Koç, Sema ve Emre Kartal'ın yanına eşi Nevbahar Koç ve annesi Çiğdem Simavi ile giderek bir süre sohbet etti, ardından fotoğraf çektirdi.