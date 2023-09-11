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Giriş Tarihi: 11.9.2023 13:46

Son dakika haberleri: Başakşehir'den transfer açıklaması! Deniz Türüç, Berkay Özcan, Leo Dubois...

Son dakika haberleri: Başakşehir’den transfer açıklaması! Deniz Türüç, Berkay Özcan, Leo Dubois...

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'a düzenlenene basın toplantısında imza attırdı. Basın toplantısında, başkan Göksel Gümüşdağ ve yeni teknik direktör Çağdaş Atan transfer sorularını yanıtladı.

RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı transfer haberlerinde geçen orta saha oyuncuları Berkay Özcan ve Deniz Türüç'ün sözleşmelerini uzatmak istediklerini kaydetti.

Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilen Berkay ile ilgili Gümüşdağ, "Berkay'ın sözleşmesini 3 yıllık uzatıyoruz." dedi.

"DUBOIS GÜNDEMDE DEĞİL AMA..."

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı, Galatasaray'ın Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois ile ilgili bir soruya, "Takımdaki tüm oyunculardan memnunuz. Göndermekten çok kadromuza katkı yapmak istiyoruz. Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı ama hocamızla istişare ederiz. Onun vereceği bilgi doğrultusunda çalışırız ama şu anda böyle bir çalışma yok." şeklinde yanıt verdi.

"DENİZ TÜRÜÇ'LE SÖZLEŞME UZATACAĞIZ"

Gümüşdağ, Beşiktaş ile adı anılan Deniz ile ilgili ise, "Bu kulübün başkanıyım ancak Deniz ile ilgili böyle bir şeyden haberdar değilim. Ancak basında alınıyor, veriliyor, satılıyor. Deniz Türüç, sevdiğimiz bir oyuncu. Hocamızla yaptığımız toplantıda kendisi, Deniz'in çok beğendiği ve istifade etmek istediği bir oyuncu olduğunu söyledi ve sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Biz de sezon sonu biten sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Bize Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi, herhangi bir görüşme olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Gümüşdağ, "Transfer ekibi, bir çalışma yapıyor. Hocamız ile görüşme halindeler. Biz de ekonomik olarak değerlendirmeler yapıp cuma gününe kadar 2-3 mevkii için transfer yapacağız." diye konuştu.

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Son dakika haberleri: Başakşehir'den transfer açıklaması! Deniz Türüç, Berkay Özcan, Leo Dubois...
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