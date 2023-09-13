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Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:07

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Batista Mendy için flaş sözler! "Özlenen 6 numara"

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Batista Mendy için flaş sözler! Özlenen 6 numara

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un yeni orta sahası Batista Mendy ile ilgili, SABAH Spor'un usta yazarı Ulaş Özdemir dikkat çeken ifadeler kullandı.

SABAH Spor'un deneyimli yazarı Ulaş Özdemir, Trabzonspor'un yeni orta sahası Batista Mendy ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

İşte Özdemir'in görüşleri;

Mendy, en çok mutlu olduğum transferlerden biri. Çünkü son 1.5 yılda yazılarımın hemen hemen tamamında Trabzonspor'un orta sahasına; baskı altında topu çıkarabilecek, oyun kurucu ve yönlendirici, fiziksel olarak kaliteyi yukarı çekecek, oyunu iki yönlü oynayabilecek bir transferin gerekli olduğunu belirtmiştim. Bu özellikler Batista Mendy'de var.

Günümüz futbolu artık merkez orta saha oyuncularında üst düzey fizik kalite talep ediyor. Mesela City-Rodri ile oynuyor, Arsenal-Declan Rice'a 110 milyon Euro verdi. Tottenham-Sarr ve Bissouma ile, Bayern-Goretzka ile Real Madrid ise Bellingham ve Tchouameni ile oynuyor. Trabzonspor hem şimdiki zamanda sorunlarını halledebilecek hem de ileride daha değerli hale gelebilecek oyuncu profiline uzun soluklu bir sözleşmeyle yatırım yaptı.

Günümüzde 6 numara diye tarif edilen oyuncular, rolleri gereği stabil oyunculardır. Guardiola, Rodri için çok güzel anlatıyor bunu; "Ondan oyunu yönlendirmesini ve fazla hareket etmeyip orta bölgeyi kapatmasını bekliyoruz." Mendy bunu yapabilecek bir oyuncu. Ama bence saf bir 6 numara değil. Bu bahsettiğim daha da değerli. Mendy 8 numara özelliklerini kendisinde barındıran bir 6 numara. İki ceza sahası arasını rahat katedebilecek güce ve tekniğe sahip. Nenad hoca nasıl ku-l lanacak bilmiyoruz. Ama kariyerinin bir evresinde net 8 numaraya evrileceğini düşünüyorum.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Batista Mendy için flaş sözler! "Özlenen 6 numara"
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