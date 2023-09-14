Son dakika haberleri: Trabzonspor - Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum: "Premier Lig maçı gibi olur"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Beşiktaş, kozlarını Papara Park'ta paylaşacak.

Kritik mücadele öncesi SABAH Spor'un usta yazarları, maça dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

İşte yazarların görüşleri;

SORU: Bordo-mavililer, önemli takviyeler yaptı. Nasıl bir Trabzonspor-Beşiktaş maçı bekliyorsunuz?

İSKENDER GÜNEN: UYUM SORUNU YAŞANIR

Son yıllarda böylesi büyük maçlarda kendi tarihine yakışmayan sonuçlar aldı Trabzonspor. Sezonun ikinci büyük maçı. Kendi sahasında oynama avantajı var ama bir diğer gerçek; takım olarak istenilen düzeyde değiller. Yeni transferlerin şu an fiziksel anlamda nasıl bir durumda oldukları meçhul ve oynayacak olurlarsa bir uyum sorunu yaşayacaklar. Her zaman söylediğimiz gibi sezon başı yapılacak transferler bir takım olma olgusunu beraberinde getirir. Bu yüzden yapılan transferleri geç olarak yorumlayabiliriz. Beşiktaş maçı hem takım için hem de camia için büyük önem taşıyor. Alınacak 3 puan takıma ve camiaya bu sezon için büyük ümit verir. Özellikle Trabzonsporlu oyuncuların öz güvenleri ve moral motivasyonlarını üst düzeye çıkarır.

ÖMER ÜRÜNDÜL: TRABZON ZORLUK ÇIKARIR

Büyük takımların maçları her zaman ilginç olur. Netice hakkında da net bir görüş bildiremezsiniz. Şenol Güneş'in takımı Beşiktaş'ın oturmuş bir yapısı var. Trabzonspor ise tekrardan yeni bir yapılanma içerisine girmiş durumda. Tabii karşılaşmanın Trabzon şehrinde oynanacak olması doğal olarak müsabakanın zorluk derecesinin artırıyor. Bizim bu tip maçlardan evvelki en büyük temennimiz, öncelikle centilmence bir mücadele olması, sonra da izleyenlerin sonuna kadar keyif alması. Trabzonspor önemli bir Nicolas Pepe transferi yaptı, ancak son iki senesi sakatlıklar yüzünden iyi geçmedi. Tabii ki biraz zamana ihtiyacı var ama fiziki açıdan kendini toparlarsa önemli bir kazanç olur

ALİ GÜLTİKEN: BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE

Beşiktaş, Trabzon'a oranla daha hazır. Hem teknik direktör devamlılığı hem de kadro istikrarı var. Sahadaki oyun gücü, Trabzon'a oranla daha önde. Yeni katılan oyuncuların takım içerisinde yarattığı pozitif enerjiyi de katarsak Beşiktaş, 1 adım önde. Trabzonspor geçen seneki sıkıntılarını henüz üzerinden atamadı. Özellikle forvette yaşadığı eksiklikler bu sezon başında da devam etti. Son hafta içerisinde yapılan transferler var, onların olumlu bir hava yaratığını görüyoruz ama katkıları noktasında zamana ihtiyacları olacaktır. Beşiktaş maçı özelinde performansları ne ölçüde takıma katkı sağlar o biraz soru işareti. Sahadaki oyunculardan ziyade Trabzonspor'un en önemli gücü, tribün desteği olacaktır.

ULAŞ ÖZDEMİR: PREMIER LİG HAVASI OLUR

Trabzonspor sezona iyi başlamadı. Buradaki en temel eksiklik; oyuncuların birçoğunun geçen sezonun kadrosunda yer alan isimler olmasıydı. Mental olarak o kadrodaki isimleri toparlamak çok kolay değildi, evet! Elbette burada bir hoca faktörünün ortaya çıkması gerekiyordu. Bjelica bunu kısmen başarsa da kadrodaki eksik mevkiiler elini hep zayıflattı. Milli ara büyük bir şanstı, özellikle santrfor ve orta sahaya yapılan transfer hamlesi çok ama çok önemliydi. Son yıllarda Trabzonspor-Beşiktaş maçlarını Premier Lig havasında izliyoruz. Kadrosunu güçlendiren Trabzonspor ve bir oyun birlikteliği olan Beşiktaş… Bordo-mavililer için bu maç, en büyük test sürüşü. Kendi seyircisi önünde oynayacak olması büyük avantaj. Harika bir karşılaşma bizi bekliyor.

