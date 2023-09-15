Son dakika Galatasaray haberleri: Lucas Torreira’nın veliahtı Eyüp Aydın! 4 yıllık imza...

G.Saray, kritik bir hamleye daha imzasını attı. Bayern Münih altyapısından yetişen ve Alman Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerinde de şans bulan Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı takıma katıldı.

Bavyera ekibinin altyapısı sonrasında Bayern Münih 2. takımında sahaya çıkan ve 54 maçta 4 gol-10 asistlik katkı sağlayan oyuncunun sözleşmesi 1 sezon sonra bitiyordu.

Alman ekibi ilk temaslarda 1 milyon Euro bonservis talep ederken G.Saray, bunu yüksek bulup 350 bin Euro artı bonuslar teklif etti. B.Münih sonunda geri adım atınca transferde de ortak nokta bulundu.

Lucas Torreira'nın alternatifi olarak düşünülen futbolcunun 4 yıllık anlaşmaya imza atacağı öğrenildi.