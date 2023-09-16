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Giriş Tarihi: 16.9.2023 14:38

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan Daniel Amartey, kafilede yer almayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda bu maç öncesi kamp kadrosu da açıklandı. Antrenman sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan Daniel Amartey'in tedavisine devam edileceği ve maç kadrosundan çıkartıldığı açıklandı. Yeni transferlerden Eric Bailly ise kafilede yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
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