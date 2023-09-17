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Giriş Tarihi: 17.9.2023 14:05 Son Güncelleme: 17.9.2023 14:06

BEŞİKTAŞ HABERİ: Omar Colley, Fas depremini anlattı! "Korkudan dilim tutuldu"

BEŞİKTAŞ HABERİ: Omar Colley, Fas depremini anlattı! Korkudan dilim tutuldu

Gambiya Milli Takım'ının kampında Fas depremine yakalanan Beşiktaşlı Omar Colley, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Beşiktaş'ın Gambiyalı savunmacısı Omar Colley, Fas'ta oynanan Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında yaşadığı depremi anlattı. BBC'ye konuşan 30 yaşındaki oyuncu, 8 Eylül'de 6.8 büyüklüğündeki felaketi şöyle anlattı:

Uyuyordum. Ne olduğunu bilmeden uyandım. Odamın kapısını açmaya çalıştım ama açamadım çünkü kapının önüne beton düşüyordu. Arka kapıyı açmaya çalıştım, ikinci kattan atlamayı düşündüm. Açamayınca resepsiyona gittim. Depremden sonra havuza koştum.

"KORKUDAN DİLİM TUTULDU"
Takım menajeri bana iyi olup olmadığımı sordu ama tek kelime edemedim. Korkudan dilim tutuldu. Yaşadıklarım onca şeyden sonra tek başıma oturduğumda hala aklımdan çıkmıyor. Ne zaman bir ses duysam, araba veya uçak sesi, sanki geri geliyormuş gibi hissediyorum. İstanbul'a dönünce kulüp psikoloğuyla konuştum. Eşime olanları anlattım. Kız kardeşim ve Beşiktaşlı takım arkadaşlarımla konuştum ve bu beni daha iyi hissettirdi."

Depremden 2 gün sonra Kongo ile olan maçın iptal edilmemesini de eleştirdi. Colley yaptığı açıklamada, "Sanırım bazen insan olduğumuzu unutuyorlar. Hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Omar Colley, Fas depremini anlattı! "Korkudan dilim tutuldu"
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