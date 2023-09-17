Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor! Dev maçta ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 17.9.2023 18:54 Son Güncelleme: 17.9.2023 18:57

Son dakika haberleri: Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor! Dev maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor! Dev maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de haftanın en çok beklenen maçı Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın tüm detayları haberimizde.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Onuachu

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Rebic, Cenk Tosun

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Karadeniz ekibinde yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor! Dev maçta ilk 11’ler belli oldu…
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