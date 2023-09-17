Son dakika haberleri: Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor! Dev maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de haftanın en çok beklenen maçı Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın tüm detayları haberimizde.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Onuachu
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Rebic, Cenk Tosun
Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı.
Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
Karadeniz ekibinde yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.