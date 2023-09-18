Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi itirafı: "Marşı duyunca tüylerim diken diken oluyor"

"GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇOK YAKIŞAN BİR MARKA"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne çok yakıştığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok sayıda taraftarı var. Bu açıdan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakışan bir marka. Bu tutkunun yanında tabi ki sabırsızlığımız da var, bir şeyi hemen istiyoruz. Türk futbolunda bizi zorlayan şeylerden biri de bu. Her şey çabuk olsun, her zaman kazanalım. Futbol felsefem yine Galatasaray genlerimden geliyor. Futbolculuk yıllarımda 7 yurt içi şampiyonluk, 1 UEFA Kupası ve 1 Süper Kupa kazandım. Her zaman kazanmaya odaklandım ve kazanmasını bilen bir insan oldum" dedi.