Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’ten Okan Buruk açıklaması! Sözleşmesi...

Galatasaray Spor Kulübü ile Başkent İnşaat arasında, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma şort sponsorluğu anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen törende basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Dursun Özbek'in açıklamalar şöyle:

"SPONSORLUK SEVİYESİ ÇOK YUKARIYA ÇIKTI"

"Galatasaray ile beraber yola çıkan Başkent İnşaat'a teşekkür ediyorum. Bu sene enteresan bir sene Galatasaray için. Sponsorluk seviyesi çok yukarıya çıktı. Galatasaray'a ilgi son derece büyük. Takımımızın gösterdiği başarılar ve kurulan takımların şekli, yıldız oyuncuların çokluğu böyle bir talebi sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız çarşamba günü Kopenhag'la. Çarşamba günü tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."



"FLORYA PROJESİ GALATASARAY'IN 25 YILINI DİZAYN EDECEK"

"Kemerburgaz'da kaba inşaat bitti. Yıl sonuna doğru ya da bir süre daha sonra Florya'daki yerleşkemizi buraya taşımak istiyoruz. Burası özellikle Florya Projesi'nin yapılması için süratle bitirilmek zorunda. Florya Projesi Galatasaray'ın 20-25 yılını dizayn edecek. Florya Projesi için de sponsorlarımızdan gerekli desteği görüşeceğiz."

"OKAN BURUK İLE SÖZLEŞME KONUSUNDA KONUŞTUK"

"Okan hoca Galatasaray'dan yetişmiş, Futbol oynamış ve başarılarla dolu bir geçmişi var. Bugün de Galatasaray'ın antrenörü. Okan hocanın Galatasaray ile sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Okan hoca bizim çocuğumuz. Onun kariyeri ne kadar başarılı olursa biz de o kadar seviniriz. Okan hoca ile geçen gün konuştuk ve çok fedakar bir şekilde 'Başkanım siz ne diyorsanız odur' diyerek yanıt verdi. Sözleşme konusunda hiçbir problem ve sıkıntı olacak konu yoktu.