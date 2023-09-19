Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’ın 100 akı Kerem Aktürkoğlu! İnanılmaz istatistik...
Giriş Tarihi: 19.9.2023 07:26

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’ın 100 akı Kerem Aktürkoğlu! İnanılmaz istatistik...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’ın 100 akı Kerem Aktürkoğlu! İnanılmaz istatistik...

Son dakika Galatasaray haberi: Son 3 sezonda G.Saray'ın kötü gittiği dönemde de iyi olduğu dönemde de tek isim öne çıkıyor: Kerem AktürkoğluKerem, 3 sezonda takımın 102 resmi maçının yüzünde oynadı, 27 gol-26 asistlik katkı sağladı.

Son 3 sezonda G.Saray'ın kötü gittiği dönemde de iyi olduğu dönemde de tek isim öne çıkıyor: Kerem Aktürkoğlu… Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda tam 102 resmi karşılaşma oynarken Kerem ise 100 maçta sahadaydı. Geride kalan 100 mücadelede 27 golünün yanı sıra 26 asist yapan 24 yaşındaki sol kanat, 2021-22 sezonunda sarı kart cezası nedeniyle ligde bir maç kaçırdı, geçen sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor sınavında dinlendirildi. İcardi ile müthiş uyum yakalayan Kerem Aktürkoğlu, 1 gol-1 asistle oynadığı Gaziantep deplasmanının ardından Samsunspor maçına 2 gol-1 asistle damgasını vururken Kopenhag sınavında da Okan Buruk'un en önemli kozu olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oğlunun hasretine 15 gün dayanabildi
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi açıklaması: Yeni bir dünya inşa edeceğiz
Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Elazığ’da petrol heyecanı
Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: İlişkilerin canlandırılmasında Avrupa Birliği'nin tavrı belirleyici olacak
‘Özel hayatım kızım ve işimden ibaret’
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
‘Türkiye Yüzyılı’ ve Türk diasporası
Son dakika: Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’ın 100 akı Kerem Aktürkoğlu! İnanılmaz istatistik...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA