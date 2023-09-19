Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’ın 100 akı Kerem Aktürkoğlu! İnanılmaz istatistik...

Son 3 sezonda G.Saray'ın kötü gittiği dönemde de iyi olduğu dönemde de tek isim öne çıkıyor: Kerem Aktürkoğlu… Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda tam 102 resmi karşılaşma oynarken Kerem ise 100 maçta sahadaydı. Geride kalan 100 mücadelede 27 golünün yanı sıra 26 asist yapan 24 yaşındaki sol kanat, 2021-22 sezonunda sarı kart cezası nedeniyle ligde bir maç kaçırdı, geçen sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor sınavında dinlendirildi. İcardi ile müthiş uyum yakalayan Kerem Aktürkoğlu, 1 gol-1 asistle oynadığı Gaziantep deplasmanının ardından Samsunspor maçına 2 gol-1 asistle damgasını vururken Kopenhag sınavında da Okan Buruk'un en önemli kozu olacak.