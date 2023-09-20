Kopenhag kalecisi Grabara’dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler! Fenerbahçe göndermesi yaptı

KAMİL GRABARA: "F.BAHÇE TARAFTARININ DAHA İYİ OLDUĞUNU DUYDUM"



Kamil Grabara yarınki atmosferden etkilenmeyeceklerini söyledi. 24 yaşındaki kaleci, "İlk kez böyle bir takıma karşı ve ilk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi'nde de daha önceden deneyimlerimiz olduğu için sonuç olarak taraftarlar değil bizler oyunu sergileyeceğiz. O yüzden çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum." şeklinde konuştu.