İlk SABAH Spor duyurmuştu! Adım adım Vincenzo Montella’nın gelişi...

Ve beklenen görev değişimi dün resmiyet kazandı. Türkiye'nin ilk SABAH Spor'dan öğrendiği Montella, A Milli Futbol Takımı'nın yeni patronu oldu. Stefan Kuntz ile yolları ayıran TFF yönetimi, ülkemizde 2 sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adamı göreve getirdiğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 49 yaşındaki hocanın, yıllık 1 milyon 800 bin Euro maaş alacağı öğrenildi.
Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla gibi takımları çalıştıran Montella, kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev yapacak. Ay-Yıldızlı ekiple ilk sınavını ise 12 Eylül'de Hırvatistan karşısında verecek. Tecrübeli çalıştırıcı, 15 Ekim'deki ilk iç saha maçında ise Adana'da Letonya ile karşılaşacak.
KUNTZ'A % 50 VERİLECEK
A Milli Takım'a veda eden Stefan Kuntz'un tazminatı belli oldu. Aylık 100 bin Euro maaş alan Alman hocaya, Haziran 2024'te bitecek sözleşmesi nedeniyle 900 bin Euro verilecekti. Ancak yapılan kontratta 'Yolların ayrılması halinde parasının yarısını alır' maddesinden dolayı Kuntz, 450 bin Euro tazminat elde edecek. 60 yaşındaki teknik adam dün ülkesi Almanya'ya döndü.
ADIM ADIM MONTELLA'NIN GELİŞİ!
A Milli Takım'da Kuntz ile yolların ayrılacağını ve yerine Montella'nın geleceğini SABAH Spor okurları adım adım takip etti... Türk medyası, Kuntz'un kalıp kalmayacağı için papatya falı açarken, SABAH SPOR sayfalarında 15 Eylül'de 'Bu sözlerle son 3 maça çıkamaz' ifadeleri yer aldı. SABAH SPOR, 18 Eylül'de 'Hakan ve Montella yeniden buluşuyor' manşetiyle İtalyan teknik adamın göreve geleceğini duyurmuştu.
Buradaki Hakan detayını da dün milli futbolcu kendi ağzından resmen açıkladı. 19 Eylül'de Montella ile yaptığımız görüşmenin detayları 'Görev alırsam gurur duyarım' başlığı ile bu sayfalarda yer aldı ve 20 Eylül'de nokta atışını yaptık: 'Dümenin başına Montella geçti.'
MURAT ÖZBOSTAN: BAYRAĞIMIZIN ETRAFINDA ALMANYA İÇİN KENETLENMELİ
Türk Milli Takımında yeni bir dönem dün itibariyle başladı. Hayırlı, uğurlu olsun... Bu süreci geçen mart ayından beri çok yakından takip eden bir gazeteci olarak bu sayfalarda çok özel haberlere imza attık, arkadaşlarımızla imza atmaya da devam ediyoruz.
Son olarak Japonya maçının ardından Kuntz'un biletinin kesildiğini ve Montella'nın A Milli Takım'ın yeni hocası olduğunu yazdık... İyi habercilik yaptık... Özellikle bir elin parmakları kadar gazetecinin kaldığı şu günlerde sosyal medyada papatya falları açılırken, fark atmak keyifliydi. Gelelim yeni hocamıza.
"TFF İNCE ELEYİP SIK DOKUDU"
TFF yönetimi ince eleyip sık dokudu. Fikir ayrılıkları yaşandı. Yabancı mı yerli mi diye çok düşünüldü. Sonuçta bir karar verildi. Kuntz asla kötü bir teknik adam değil ama hem oyuncularla hem de Türk toplumuyla sağlıklı bir ilişki kuramadı. Sahadaki sonuçlar kadar bizi anlamak, ruhumuzu bilmek de önemliydi. Sadece Almanya'nın genç takımını çalıştırması onun için handikaptı.
"ŞİMDİ YENİDEN AY-YILDIZIN ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI"
Vincenzo Montella'nın kariyeri elbette Kuntz'dan daha iyi. Kalan 3 maçtan iyi sonuç alıp hedefe kilitlenmeliyiz. Şimdi özellikle sosyal medyada çok şey yazılacak, çizelecek. Her şeyi bir kanara bırakın, tek bir milli takımımız, tek bir bayrağımız var. Hedef EURO 2024 Almanya... Yeni hayaller, yeni başarılar için Ay-Yıldızın etrafında kenetlenme zamanı...