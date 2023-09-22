İlk SABAH Spor duyurmuştu! Adım adım Vincenzo Montella’nın gelişi...

ADIM ADIM MONTELLA'NIN GELİŞİ!

A Milli Takım'da Kuntz ile yolların ayrılacağını ve yerine Montella'nın geleceğini SABAH Spor okurları adım adım takip etti... Türk medyası, Kuntz'un kalıp kalmayacağı için papatya falı açarken, SABAH SPOR sayfalarında 15 Eylül'de 'Bu sözlerle son 3 maça çıkamaz' ifadeleri yer aldı. SABAH SPOR, 18 Eylül'de 'Hakan ve Montella yeniden buluşuyor' manşetiyle İtalyan teknik adamın göreve geleceğini duyurmuştu.

Buradaki Hakan detayını da dün milli futbolcu kendi ağzından resmen açıkladı. 19 Eylül'de Montella ile yaptığımız görüşmenin detayları 'Görev alırsam gurur duyarım' başlığı ile bu sayfalarda yer aldı ve 20 Eylül'de nokta atışını yaptık: 'Dümenin başına Montella geçti.'

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Türk Milli Takımında yeni bir dönem dün itibariyle başladı. Hayırlı, uğurlu olsun... Bu süreci geçen mart ayından beri çok yakından takip eden bir gazeteci olarak bu sayfalarda çok özel haberlere imza attık, arkadaşlarımızla imza atmaya da devam ediyoruz.

Son olarak Japonya maçının ardından Kuntz'un biletinin kesildiğini ve Montella'nın A Milli Takım'ın yeni hocası olduğunu yazdık... İyi habercilik yaptık... Özellikle bir elin parmakları kadar gazetecinin kaldığı şu günlerde sosyal medyada papatya falları açılırken, fark atmak keyifliydi. Gelelim yeni hocamıza.