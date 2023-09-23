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Giriş Tarihi: 23.9.2023 23:14

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay: Kazandığımız için çok mutluyum

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay: Kazandığımız için çok mutluyum

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kerem Demirbay, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini belirten Kerem, "Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı. Karşımızda olgun ve iyi bir takım vardı. Biz de iyi bir takım olarak maçı kazandık." diye konuştu.

Bu sezon henüz mağlup olmadıklarını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Kazanarak ilerliyoruz. Henüz mağlubiyetimiz yok. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Oyuncu kalitemiz çok iyi. Takımda hiç kötü karakter yok. Bu da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Maça yedekten dahil olan Kerem Demirbay, "Hocalarıma güvenim sonsuz. Profesyonel bir futbolcuyum. Her maç oynamak istiyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Kopenhag beraberliğiyle başladıkları UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili ise "Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray çok büyük takım. Futbolda her şey olabilir. Saklanmayacağız. Biz büyük bir takımız. Kalitemiz sonsuz. Manchester United maçını kazanmaya gideceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay: Kazandığımız için çok mutluyum
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