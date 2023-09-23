SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi rekorun peşinde! Burak Yılmaz’ı geçebilir

Süper Lig'de maça ilk 11 başladığı son 11 maçın hepsinde gol atan Mauro İcardi, Trabzonspor'da oynadığı dönemde bunu başaran (Mayıs-Kasım 2011) Burak Yılmaz'ı yakaladı. İcardi, Başakşehir filelerini sarsması halinde hem 12 maçlık seri yakalayacak hem de rekorun yeni sahibi olacak.

Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor'a toplam 18 gol attı. Arjantinli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçını boş geçerken RAMS Başakşehir sınavı ile birlikte geri dönmeye hazırlanıyor.

DEVLER LİGİ'NE TETE DAMGASI

Bu arada Kopenhag karşısında attığı golle takımına beraberliği getiren Tete'nin skoru, haftanın en iyisi seçildi. Brezilyalı oyuncunun, Zaha'nın ortasında yakın direğe sol ayağı ile gönderdiği vuruş tribünleri ayağa kaldırırken Devler Ligi'nin ilk haftasında da zirveye çıktı

