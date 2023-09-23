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Giriş Tarihi: 23.9.2023 09:57

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi rekorun peşinde! Burak Yılmaz'ı geçebilir

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi rekorun peşinde! Burak Yılmaz’ı geçebilir

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi bugün gol atarsa Süper Lig’de tarihe geçecek. Arjantinli yıldız, Burak Yılmaz ile paylaştığı üst üste 11 maçlık gol atma rekorunu geliştirip zirvede tek kalmak için Başakşehir’in karşısına çıkacak.

Süper Lig'de maça ilk 11 başladığı son 11 maçın hepsinde gol atan Mauro İcardi, Trabzonspor'da oynadığı dönemde bunu başaran (Mayıs-Kasım 2011) Burak Yılmaz'ı yakaladı. İcardi, Başakşehir filelerini sarsması halinde hem 12 maçlık seri yakalayacak hem de rekorun yeni sahibi olacak.

Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor'a toplam 18 gol attı. Arjantinli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçını boş geçerken RAMS Başakşehir sınavı ile birlikte geri dönmeye hazırlanıyor.

DEVLER LİGİ'NE TETE DAMGASI
Bu arada Kopenhag karşısında attığı golle takımına beraberliği getiren Tete'nin skoru, haftanın en iyisi seçildi. Brezilyalı oyuncunun, Zaha'nın ortasında yakın direğe sol ayağı ile gönderdiği vuruş tribünleri ayağa kaldırırken Devler Ligi'nin ilk haftasında da zirveye çıktı

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi rekorun peşinde! Burak Yılmaz'ı geçebilir
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