Son dakika: Beşiktaş, Kayserispor’u ağırlıyor! Güneş’ten sürpriz kadro tercihi

Kartal, bugün evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 17.00'da başlayacak olan zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Diğer yandan Recep Uçar'la ilk maçında 3 puanı alan Kayserispor galibiyet serisi yakalamak istiyor.