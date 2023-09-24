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Giriş Tarihi: 24.9.2023 15:56 Son Güncelleme: 24.9.2023 16:15

Son dakika: Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlıyor! Güneş'ten sürpriz kadro tercihi

Son dakika: Beşiktaş, Kayserispor’u ağırlıyor! Güneş’ten sürpriz kadro tercihi

Son dakika haberi: Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, bugün evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor'a 3-0 mağlup olduktan sonra Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, çıkış yakalamak istiyor.

Kartal, bugün evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 17.00'da başlayacak olan zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Diğer yandan Recep Uçar'la ilk maçında 3 puanı alan Kayserispor galibiyet serisi yakalamak istiyor.

GHEZZAL İLK 11'DE

Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Ghezzal'i ilk 11'de başlatma kararı aldı. Ayrıca, Cenk Tosun da uzun süre sonra ilk 11'de yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bailly, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

KAYSERİSPOR: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Kartal Kayra, Mane, Gökhan Sazdağı, Thiam

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Son dakika: Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlıyor! Güneş'ten sürpriz kadro tercihi
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