Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Andre Pirlo'ya İtalya'da soğuk duş! Taraftar ayaklandı: İstifa bekleniyor...
Giriş Tarihi: 25.9.2023 20:54

Son dakika haberi: Andre Pirlo'ya İtalya'da soğuk duş! Taraftar ayaklandı: İstifa bekleniyor...

Son dakika haberi: Andre Pirlo’ya İtalya’da soğuk duş! Taraftar ayaklandı: İstifa bekleniyor...

Fatih Karagümrük'te geçirdiği başarılı sezonun ardından İtalya'ya dönen Andrea Pirlo için işler yolunda gitmiyor.

Juventus macerası sonrası 2022-23'te Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo, yeni sezon öncesi Sampdoria'ya 2 yıllık imza atmıştı.

ANDREA PIRLO'NUN KÖTÜ SERİSİ

Bir yılın ardından İtalya'ya dönen Andrea Pirlo, Sampdoria'da gösterdiği 5 haftalık performansla beklentilerin oldukça altında kaldı.

Serie B'de sezona deplasmanda Ternana galibiyetiyle başlayan Andrea Pirlo'nun öğrencileri, daha sonra oynanan 5 maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Son olarak Parma ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sampdoria'da Andrea Pirlo ismi tartışılmaya başlandı.

SAMPDORIA LİGDE 16. SIRADA

Geride kalan 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Sampdoria ligde 16. sırada yer alıyor.

Sampdoria, Serie B'de 27 Eylül'de deplasmanda Como ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberi: Andre Pirlo'ya İtalya'da soğuk duş! Taraftar ayaklandı: İstifa bekleniyor...
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