Son dakika haberi: Andre Pirlo’ya İtalya’da soğuk duş! Taraftar ayaklandı: İstifa bekleniyor...

Juventus macerası sonrası 2022-23'te Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo, yeni sezon öncesi Sampdoria'ya 2 yıllık imza atmıştı.
ANDREA PIRLO'NUN KÖTÜ SERİSİ
Bir yılın ardından İtalya'ya dönen Andrea Pirlo, Sampdoria'da gösterdiği 5 haftalık performansla beklentilerin oldukça altında kaldı.
Serie B'de sezona deplasmanda Ternana galibiyetiyle başlayan Andrea Pirlo'nun öğrencileri, daha sonra oynanan 5 maçtan da galibiyet çıkaramadı.
Son olarak Parma ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sampdoria'da Andrea Pirlo ismi tartışılmaya başlandı.
SAMPDORIA LİGDE 16. SIRADA
Geride kalan 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Sampdoria ligde 16. sırada yer alıyor.
Sampdoria, Serie B'de 27 Eylül'de deplasmanda Como ile karşı karşıya gelecek.