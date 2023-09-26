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Giriş Tarihi: 26.9.2023 22:43

Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

DHA
Beşiktaş kafilesi Adana’ya geldi

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşması her iki kulübün de Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti. Yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç için Beşiktaş, havayoluyla Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'na gelen Beşiktaşlı taraftarlar kafilede yer alan Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Beşiktaş Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen ve teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcuları çiçeklerle karşıladılar. Taraftarların sevgi gösterilerinin ardından takım, kalacağı otele hareket etti.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı kadrosuna Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy'u dahil etti.

Öte yandan Ante Rebic ve Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle; Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler statü gereği maçı kadrosunda yer almadı.

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Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
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