Son dakika haberi: Okan Buruk'tan penaltı açıklaması! "Oyuncularıma saygı duyuyorum"

OKAN BURUK'TAN PENALTI YORUMU: "OYUNCULARIMA SAYGI DUYUYORUM"

Deneyimli teknik direktör maçın ardından açıklamasında; "Bu uzun zamandır kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Bugün denediler. Tabii ki penaltı kaçabilir. Oyuncularımın orada aldıkları sorumluluğa saygı duyuyorum. Geçen seneden beri bunu duyuyorduk. Kendilerinin bir özgüveni var. Penaltı atılabilir, kaçabilir. Ben oyuncularımın yanındayım. Rakibimize karşı saygısızlık olarak anlaşılmasını istemiyorum." dedi.

Buruk; "Boey takıma müthiş bir enerji veriyor. Hep kendini hazır tutuyor. Sacha bizim için takım için önemli isim. Bir savunma oyuncusunun dışında attığı goller de önemli. Hep hücuma destek veriyor. Oyunun iki yönünü de doğru oynuyor." ifadelerini kullandı.