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Giriş Tarihi: 26.9.2023 23:20 Son Güncelleme: 26.9.2023 23:22

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan penaltı açıklaması! "Oyuncularıma saygı duyuyorum"

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan penaltı açıklaması! Oyuncularıma saygı duyuyorum

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk; "Çok hızlı başlamıştık. Pozisyonları sonlandırmada sorun yaşadık. Çok fazla gol bulabilirdik. İkinci yarının başında rakibe 1-2 fırsat verdik. Onun dışında hakimi bizdik. Çok üst üste maç oynadık. Skoru erken alabilseydik, dinlendirmek istediklerimiz vardı. Bir türlü bunu yapamadık. Üst üste 5 maç kazandık." sözlerini sarfetti.

OKAN BURUK'TAN PENALTI YORUMU: "OYUNCULARIMA SAYGI DUYUYORUM"

Deneyimli teknik direktör maçın ardından açıklamasında; "Bu uzun zamandır kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Bugün denediler. Tabii ki penaltı kaçabilir. Oyuncularımın orada aldıkları sorumluluğa saygı duyuyorum. Geçen seneden beri bunu duyuyorduk. Kendilerinin bir özgüveni var. Penaltı atılabilir, kaçabilir. Ben oyuncularımın yanındayım. Rakibimize karşı saygısızlık olarak anlaşılmasını istemiyorum." dedi.

Buruk; "Boey takıma müthiş bir enerji veriyor. Hep kendini hazır tutuyor. Sacha bizim için takım için önemli isim. Bir savunma oyuncusunun dışında attığı goller de önemli. Hep hücuma destek veriyor. Oyunun iki yönünü de doğru oynuyor." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Okan Buruk'tan penaltı açıklaması! "Oyuncularıma saygı duyuyorum"
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