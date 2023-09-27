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Giriş Tarihi: 27.9.2023 23:38

Real Madrid evinde galip geldi

AA
Real Madrid evinde galip geldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Las Palmas'ı 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini, ilk yarının uzatma bölümünde Braham Diaz (Dk. 45+3) ve ikinci yarıda Jose Luis Mato Sanmartin (Dk. 54) attı.

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda sadece geçen hafta deplasmanda Atletico Madrid'e yenilen eflatun-beyazlılar, Las Palmas galibiyetiyle moral buldu.

Puanını 18'e çıkaran Real Madrid, ikinci sıraya yükseldi.

Madrid'de 40. dakikada sakatlanan David Alaba oyuna devam edemedi.

Diğer yandan Real Madrid'de Las Palmas ile ilk maçına çıkmayı umut eden milli futbolcu Arda Güler, dün antrenman sonrasında yapılan sağlık testleri sonucunda tespit edilen sol bacak arka kaslarındaki sakatlıktan dolayı karşılaşmayı tribünden izledi.

La Liga'da Barcelona ile birlikte namağlup unvanını koruyan Girona ise deplasmanda Villarreal'i 2-1 yenerek, 19 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 6. haftayı lider tamamlayan Barcelona, dün deplasmanda Real Mallorca ile 2-2 berabere kaldığından 17 puanla üçüncülüğe geriledi.

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Real Madrid evinde galip geldi
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