Son dakika: Beşiktaş erteleme maçında Adana Demirspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de 3. hafta oynanması gerkeen Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesi, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Abdurrahim, Gravillon, Semih, Svensson, Dorukhan, Emre, Belhanda, Nani, Yusuf, Niang

BEŞİKTAŞ: Mert, Masuaku, Colley, Necip, Rosier, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.