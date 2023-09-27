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Giriş Tarihi: 27.9.2023 18:54 Son Güncelleme: 27.9.2023 18:56

Son dakika: Beşiktaş erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Beşiktaş erteleme maçında Adana Demirspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

Süper Lig'de 3. hafta oynanması gerkeen Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesi, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Abdurrahim, Gravillon, Semih, Svensson, Dorukhan, Emre, Belhanda, Nani, Yusuf, Niang

BEŞİKTAŞ: Mert, Masuaku, Colley, Necip, Rosier, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.

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Son dakika: Beşiktaş erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
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