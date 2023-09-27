Trabzonspor’da Bjelica sınıfı geçemedi!

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da son oynanan maçta hayal kırıklığı yaşandı. Mersin'de Hatayspor ile oynadığı maçta 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, eleştirilerin hedefi olmuştu.
BJELICA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Kadro tercihi ve yaptığı değişiklikler nedeniyle tepki çeken Hırvat çalıştırıcı, bordomavili ekipte şu ana kadar beklenen istatistiksel başarıyı yakalayamadı.
7 GALİBİYET, 7 MAĞLUBİYET
Fırtına'nın başına geçen sezon 18 Nisan 2023'te gelen 52 yaşındaki hoca, 160 günü geride bıraktı. O tarihten bu yana Karadeniz ekibiyle toplamda 14 maça çıkan tecrübeli teknik adam, 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.
Nenad Bjelica'nın, Trabzonspor'un başında henüz beraberliği bulunmazken, maç başına ise 1.50 puan ortalaması elde etti.