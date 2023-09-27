Trabzonspor’da Bjelica sınıfı geçemedi!





7 GALİBİYET, 7 MAĞLUBİYET

Fırtına'nın başına geçen sezon 18 Nisan 2023'te gelen 52 yaşındaki hoca, 160 günü geride bıraktı. O tarihten bu yana Karadeniz ekibiyle toplamda 14 maça çıkan tecrübeli teknik adam, 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.

Nenad Bjelica'nın, Trabzonspor'un başında henüz beraberliği bulunmazken, maç başına ise 1.50 puan ortalaması elde etti.