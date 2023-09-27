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Giriş Tarihi: 27.9.2023 07:47 Son Güncelleme: 27.9.2023 07:48

Trabzonspor'da Bjelica sınıfı geçemedi!

Trabzonspor’da Bjelica sınıfı geçemedi!

Süper Lig'de Trabzonspor'da inişli çıkışlı performansı devam ediyor. Hatayspor karşısında hüsran yaşayan Hırvat çalıştırıcı, bordo-mavili takımın başında 160 günde çıktığı 14 maçta 1.50 puan ortalamasıyla beklentinin altında kaldı.

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da son oynanan maçta hayal kırıklığı yaşandı. Mersin'de Hatayspor ile oynadığı maçta 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, eleştirilerin hedefi olmuştu.

BJELICA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Kadro tercihi ve yaptığı değişiklikler nedeniyle tepki çeken Hırvat çalıştırıcı, bordomavili ekipte şu ana kadar beklenen istatistiksel başarıyı yakalayamadı.



7 GALİBİYET, 7 MAĞLUBİYET

Fırtına'nın başına geçen sezon 18 Nisan 2023'te gelen 52 yaşındaki hoca, 160 günü geride bıraktı. O tarihten bu yana Karadeniz ekibiyle toplamda 14 maça çıkan tecrübeli teknik adam, 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.

Nenad Bjelica'nın, Trabzonspor'un başında henüz beraberliği bulunmazken, maç başına ise 1.50 puan ortalaması elde etti.

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Trabzonspor'da Bjelica sınıfı geçemedi!
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