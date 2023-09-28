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Giriş Tarihi: 28.9.2023 17:53

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

İHA
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Haziran ayında atanan İstanbul Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilik makamındaki ziyarette Başkan Büyükekşi'ye TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile TFF Başkanı Hukuk Danışmanı Tarkan Erdal eşlik etti.

Başkan Mehmet Büyükekşi, hem misafirperverliği hem de İstanbul'da başarıyla gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi finali dönemindeki destekleri için İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkür etti. TFF Başkanı Büyükekşi, Vali Gül'e başarılı çalışmalarının devamını dileyerek İstanbul'u simgeleyen 34 numaralı A Milli Takım forması takdim etti.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti
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