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Giriş Tarihi: 29.9.2023 10:48 Son Güncelleme: 29.9.2023 11:17

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yönetimde Sacha Boey sevinci! Yeni fiyatı 20 milyon Euro

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yönetimde Sacha Boey sevinci! Yeni fiyatı 20 milyon Euro

Galatasaray yönetimi, Sacha Boey için Bournemouth’un 12 milyon Euro’luk teklifini kabul etmedi. Fransız sağ bek, gösterdiği performansla fiyatını 20 milyon Euro’ya çıkardı.

Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'ü satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye kiralık gönderen Galatasaray, Sacha Boey için de Premier Lig ekibi Bournemouth'tan 12 milyon Euro'luk teklif almıştı. Ancak bu rakam yeterli bulunmadığı için satışa izin verilmedi.

Fransız sağ bek, performansıyla yönetimi haklı çıkardı. Bu sezona da formda başlayan ve haftalardır takımın en iyisi olan Sacha Boey'a 20 milyon Euro üzerinde değer biçiliyor.

Fransa A Milli Takımı yetkilileri tarafından Şampiyonlar Ligi performansı takip edilen 23 yaşındaki oyuncu, Kopenhag'a attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Genç sağ bek, haftaya Old Trafford'da Manchester United karşısında vitrine çıkacak.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yönetimde Sacha Boey sevinci! Yeni fiyatı 20 milyon Euro
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