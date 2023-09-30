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Giriş Tarihi: 30.9.2023 10:01

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'den büyük başarı! Gözü Haaland'ın koltuğunda...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’den büyük başarı! Gözü Haaland’ın koltuğunda...

Son dakika Galatasaray haberi: 2023 yılında toplam 28 kez ağları sarsan Galatasaray’ın Arjantinli süperstarı Mauro Icardi, gözünü bu alanda 30 golle zirvede olan Norveçli santrfor Haaland'ın koltuğuna dikti.

Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'yle kıyasıya bir mücadele sürdüren Galatasaray bugün sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Süper Lig'de son 5 haftadır kazanan sarı-kırmızılılar, 6'da 6 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Zorlu mücadelede Aslan'da gözler yine Arjantinli yıldız Mauro İcardi'de olacak. Süper Lig'de ilk 11'de forma giydiği son 13 maçın tamamında gol sevinci yaşayan Arjantinli süperstar, bu alandaki rekorunu geliştirmeye çalışacak.

ICARDI 5 MAÇ DAHA AZ OYNADI

Avrupa'nın önemli ligleri dikkate alındığında Galatasaray'ın yıldızı, 2023 yılında 29 karşılaşmada attığı 28 golle ikinci sırada. Arjantinli, sadece Manchester City'nin forveti Erling Haaland'ın gerisinde kaldı. Norveçli oyuncu, 34 resmi maçta 30 kez ağları sarstı. İcardi, 180 milyon Euro piyasa değeri bulunan Haaland'ı geçmeyi hedefliyor.

YENİLGİYİ UNUTTU

Galatasaray, lig ve Avrupa'da oynadığı son 19 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, derbi sonrasındaki 6 lig mücadelesini kazandı. Cimbom bu sezon da Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı toplam 13 maçta 10 galibiyet-3 beraberlik karnesine sahip.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'den büyük başarı! Gözü Haaland'ın koltuğunda...
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