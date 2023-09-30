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Giriş Tarihi: 30.9.2023 17:44 Son Güncelleme: 30.9.2023 17:52

Son dakika haberi: Galatasaray MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip galibiyet serisini devam ettirmek isterken, başkent temsilcisi alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Galatasaray-MKE Ankaragücü haberinin tüm detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah, Morutan, Djokanovic, Kaan, Rodrigues, Bajic, Cephas.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

LİGDE SON 5 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

MORUTAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sarı-lacivertlilerin Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, eski takımına karşı mücadele edecek.

Sezon öncesi kampını Galatasaray'la geçiren, hatta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 maça çıkan Morutan, eski takımına ilk kez rakip olacak.

Morutan, Galatasaray'da toplam 36 maçta forma giyip 3 gol atmıştı.

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Son dakika haberi: Galatasaray MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
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