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Giriş Tarihi: 1.10.2023 21:38

Arda Turan'ın serisini Tuncay Şanlı bitirdi! Sakaryaspor, Eyüpspor'u 2 golle yendi

Arda Turan’ın serisini Tuncay Şanlı bitirdi! Sakaryaspor, Eyüpspor’u 2 golle yendi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadele 2-0 Sakaryaspor'un galibiyeti ile sona erdi.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller 46 ve 56. dakikalarda Kabongo Kasongo'dan geldi. Eyüpspor'da 84. dakikada Caner Erkin kırmızı kart gördü.

Ligde 5 maç sonra galip gelen Sakaryaspor puanını 8'e çıkardı. Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Eyüpspor ise ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrılarak 18 puanda kaldı.

Sakaryaspor ligin 8. haftasında Manisa FK'ya konuk olacak. Eyüpspor ise Bodrum FK'yı konuk edecek.

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Arda Turan'ın serisini Tuncay Şanlı bitirdi! Sakaryaspor, Eyüpspor'u 2 golle yendi
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