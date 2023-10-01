Arda Turan’ın serisini Tuncay Şanlı bitirdi! Sakaryaspor, Eyüpspor’u 2 golle yendi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadele 2-0 Sakaryaspor'un galibiyeti ile sona erdi.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller 46 ve 56. dakikalarda Kabongo Kasongo'dan geldi. Eyüpspor'da 84. dakikada Caner Erkin kırmızı kart gördü.

Ligde 5 maç sonra galip gelen Sakaryaspor puanını 8'e çıkardı. Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Eyüpspor ise ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrılarak 18 puanda kaldı.

Sakaryaspor ligin 8. haftasında Manisa FK'ya konuk olacak. Eyüpspor ise Bodrum FK'yı konuk edecek.