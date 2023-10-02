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Giriş Tarihi: 2.10.2023 11:53

Takım kaptanı duyurdu: Waalwijk-Ajax maçında sakatlanan Etienn Vaessen'den iyi haber

Takım kaptanı duyurdu: Waalwijk-Ajax maçında sakatlanan Etienn Vaessen’den iyi haber

Hollanda Ligi Eredivisie'de oynanan Waalwijk-Ajax maçında rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalan ve hastaneye kaldırılan Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen taburcu edildi.

Hollanda Ligi Eredivisie'nin 7'nci haftasında Waalwijk ve Ajax karşı karşıya geldi. Mandemakers Stadyumu'nda oynanan maçın 84. dakikasında ev sahibi Waalwijk'in kalecisi Etienne Vaessen, Ajax'tan Briean Broobey ile çarpıştı ve yerde kaldı.

Vaessen'e ilk müdahale sahada yapılırken 28 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı. Yaşanan pozisyonun ardından maçın hakemi Pol van Boekel maçı tatil etti.

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Waalwijk'de Michiel Kramer, Hollanda yayınlanan Studio Voetbal isimli programda Etienne Vaessen'in son durumunu paylaştı.

Takımın kaptanı Kramer yaptığı açıklamada, "Doktor ve fizyoterapistin gözetiminde evine gitti. Her şey yolunda görünüyordu. Taramalarda da kötü bir şey çıkmadı. Bunların hepsi olumlu mesajlar. Şu anda iyi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ntvspor

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Takım kaptanı duyurdu: Waalwijk-Ajax maçında sakatlanan Etienn Vaessen'den iyi haber
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