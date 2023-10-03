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Giriş Tarihi: 4.10.2023 01:01 Son Güncelleme: 4.10.2023 01:01

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk tarihi zafer sonrası konuştu! "Adı üstünde Avrupa Fatihi"

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk tarihi zafer sonrası konuştu! Adı üstünde Avrupa Fatihi

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Dev maç sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Ana mutluluğumuz bir Türk takımımın, Old Trafford'da kazanması! Bu Türk futbolu için önemli. Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde, uzun yıllar hep bunları yaptı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçı Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle 3-2 kazanarak tarihi bir zafer elde etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Oynadık... Korkmadık, çekinmedik ve kazandık. Çok güzel bir maç oldu. Çok mutluyuz. Deplasmanda Manchester United'ı yendik, 4 puanla ikinciyiz. Ana mutluluğumuz bir Türk takımımın, Old Trafford'da kazanması! Bu Türk futbolu için önemli. Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde, uzun yıllar hep bunları yaptı.

Önümüzde 4 önemli maç daha var. ManUtd'a karşı deplasmanda ilk galibiyet Galatasaray'ın. Ben teknik adam olarak daha önce galibiyet almıştım. Rakibimizle verilerde yakın sayılara ulaştık. Daha iyisini oynayabilirdik. Günün sonunda çok önemli bir galibiyet aldık. Fazla sevinecek zamanımız yok, şimdi Antalyaspor maçına bakacağız.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk tarihi zafer sonrası konuştu! "Adı üstünde Avrupa Fatihi"
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