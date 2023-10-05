Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı öncesi muhtemel 11 belli oldu! İsmail Kartal’dan rotasyon...

İSMAİL KARTAL: "RAKİBE GÖRE FARKLI SİSTEMLE OYNUYORUZ"

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Slovakya'ya moralli gittiklerini aktaran Kartal, "Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. Her takımın güçlü ve zayıf yönleri var. Bu yönleri tespit ettik. Sahaya çıkacak oyuncularımız, buna göre bir felsefeyle mücadele edecek. Her rakibe göre farklı sistemle oynuyoruz. İyi mücadele edip, iyi futbolla 3 puanı almak istiyoruz" dedi.