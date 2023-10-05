Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı öncesi muhtemel 11 belli oldu! İsmail Kartal’dan rotasyon...

Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, grubun ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak. İlk maçta Danimarka ekibi Nordsjælland'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçta rotasyona gidecek.
İSMAİL KARTAL: "RAKİBE GÖRE FARKLI SİSTEMLE OYNUYORUZ"
F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Slovakya'ya moralli gittiklerini aktaran Kartal, "Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. Her takımın güçlü ve zayıf yönleri var. Bu yönleri tespit ettik. Sahaya çıkacak oyuncularımız, buna göre bir felsefeyle mücadele edecek. Her rakibe göre farklı sistemle oynuyoruz. İyi mücadele edip, iyi futbolla 3 puanı almak istiyoruz" dedi.
KAMP KADROSU BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun ikinci haftasında yarın Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin 22 kişiden oluşan kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Oosterwolde, Becao, Djiku, Osayi, Crespo, Mert Hakan, Fred, King, Kent, Batshuayi