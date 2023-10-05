Okan Buruk’un Galatasaray’ından alkışlanacak istatistik!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ı 3-2 yenip Old Trafford'daki 70 bin İngilizi susturan Galatasaray, ikincilik adına avantajı cebine koydu.
Muhteşem bir dönüşe imza atarak Kırmızı Şeytanlar'a sahayı dar eden sarıkırmızılılar, Türkiye'ye bayramı yaşattı. Sarı-kırmızılı takımın başında 2. sezonuna giren Okan Buruk, geçen sene kazanılan şampiyonluğun anahtarı olan geri dönüş hikâyelerini, Düşler Sahnesi'ne de taşıdı.
Bu karşılaşmalardan 9 galibiyet- 3 beraberlik koparan Aslan, 5'ini yenilgiyle kapattı. 12 maçı lehine çeviren Galatasaray, %70.6'sından puan çıkararak gücünü gösterdi.