Okan Buruk’un Galatasaray’ından alkışlanacak istatistik!





%70'İNDEN PUAN ÇIKARDI

Devler Ligi ön elemesinde Zalgiris (2-2), Molde (3-2) ve Kopenhag (2-2) maçlarının ardından Manchester United (3-2) karşısında da güçlü oyunuyla yenilgiden dönen Galatasaray, Buruk liderliğinde iki sezonda 56 müsabakada sadece 17 kez skor olarak geriye düştü.