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Giriş Tarihi: 5.10.2023 10:45 Son Güncelleme: 5.10.2023 10:47

Okan Buruk'un Galatasaray'ından alkışlanacak istatistik!

Okan Buruk’un Galatasaray’ından alkışlanacak istatistik!

Old Trafford’da Manchester United’ı deviren temsilcimiz GalatasarayOkan Buruk yönetiminde geriye düştüğü 17 maçın 12’sini kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalardan 9 galibiyet ve 3 beraberlik kopardı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ı 3-2 yenip Old Trafford'daki 70 bin İngilizi susturan Galatasaray, ikincilik adına avantajı cebine koydu.

Muhteşem bir dönüşe imza atarak Kırmızı Şeytanlar'a sahayı dar eden sarıkırmızılılar, Türkiye'ye bayramı yaşattı. Sarı-kırmızılı takımın başında 2. sezonuna giren Okan Buruk, geçen sene kazanılan şampiyonluğun anahtarı olan geri dönüş hikâyelerini, Düşler Sahnesi'ne de taşıdı.



%70'İNDEN PUAN ÇIKARDI

Devler Ligi ön elemesinde Zalgiris (2-2), Molde (3-2) ve Kopenhag (2-2) maçlarının ardından Manchester United (3-2) karşısında da güçlü oyunuyla yenilgiden dönen Galatasaray, Buruk liderliğinde iki sezonda 56 müsabakada sadece 17 kez skor olarak geriye düştü.

Bu karşılaşmalardan 9 galibiyet- 3 beraberlik koparan Aslan, 5'ini yenilgiyle kapattı. 12 maçı lehine çeviren Galatasaray, %70.6'sından puan çıkararak gücünü gösterdi.

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Okan Buruk'un Galatasaray'ından alkışlanacak istatistik!
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