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Giriş Tarihi: 5.10.2023 11:51

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'in fiyatı 30 milyon Euro

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes’in fiyatı 30 milyon Euro

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes'in talipleri artmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Avrupa devleri tarafından takip edilen yıldız ismin bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Gedson Fernandes ile sözleşme yenilemişti. Ancak birçok ekip 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinde bulunduruyor. Bu takımların başında Alman devi Borussia Dortmund yer alıyor. Alman kulübünün gözlemcileri Club Brugge - Beşiktaş maçında- Portekizli yıldızı canlı izledi.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO
Dortmund dışında Atletico Madrid ve ve Borussia Mönchengladbach'ın da Gedson'u listesinde bulundurduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Gedson için son olarak 30 milyon Euro istiyor. (Fanatik)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'in fiyatı 30 milyon Euro
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