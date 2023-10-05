SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes’in fiyatı 30 milyon Euro

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Gedson Fernandes ile sözleşme yenilemişti. Ancak birçok ekip 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinde bulunduruyor. Bu takımların başında Alman devi Borussia Dortmund yer alıyor. Alman kulübünün gözlemcileri Club Brugge - Beşiktaş maçında- Portekizli yıldızı canlı izledi.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Dortmund dışında Atletico Madrid ve ve Borussia Mönchengladbach'ın da Gedson'u listesinde bulundurduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Gedson için son olarak 30 milyon Euro istiyor. (Fanatik)