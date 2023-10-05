Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal Spartak Trnava maçı sonrası konuştu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"İlk devre oyunun kontrolü tamamen bizim elimizdeydi ama sadece üçüncü bölgede üretkenliğimiz azdı. İkinci yarı bunu düzeltmemiz gerektiğini anlattım. Daha organize ataklar geliştirebilmek için iki oyuncu değişikliği yaptık. Bu değişikliklerle beraber de takımın oyun hızı arttı. Rakibe fazla pozisyon vermedik. 2-1 kazandık, daha farklı da kazanabilirdik. Hedefimiz, üç puan almaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok mutluyum."

"Ben tüm oyuncularıma güveniyorum. 60'a kadar görmek istedim ve devam ettim. 60'da yeni oyuncuları sahaya sürdük. Bunlar tutunca hocanın taktiği tuttu deniyor, tutmayınca da hoca başarısız oldu deniyor."