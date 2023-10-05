Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal Spartak Trnava maçı sonrası konuştu!
Giriş Tarihi: 6.10.2023 00:40 Son Güncelleme: 6.10.2023 00:40

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal Spartak Trnava maçı sonrası konuştu!

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal Spartak Trnava maçı sonrası konuştu!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"İlk devre oyunun kontrolü tamamen bizim elimizdeydi ama sadece üçüncü bölgede üretkenliğimiz azdı. İkinci yarı bunu düzeltmemiz gerektiğini anlattım. Daha organize ataklar geliştirebilmek için iki oyuncu değişikliği yaptık. Bu değişikliklerle beraber de takımın oyun hızı arttı. Rakibe fazla pozisyon vermedik. 2-1 kazandık, daha farklı da kazanabilirdik. Hedefimiz, üç puan almaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok mutluyum."

"Ben tüm oyuncularıma güveniyorum. 60'a kadar görmek istedim ve devam ettim. 60'da yeni oyuncuları sahaya sürdük. Bunlar tutunca hocanın taktiği tuttu deniyor, tutmayınca da hoca başarısız oldu deniyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 terör hedefi imha edildi
HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Türkiye'yi karaladı! PKK'ya destek çıktı
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun "mutfak şovunu hedef aldı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fransa Dışişleri Bakanlığı, skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımını savundu!
SON DAKİKA | Suriye'de TSK üssüne kalleş saldırı: 8 yaralı
Meral Akşener, İYİ Parti'nin İzmir'den sonra Eskişehir adayını da açıkladı
Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'yı mağlup etti!
Rusya Zengezur'u işaret etti! ‘Her şeyi dikkate alacağız…’
Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera’yı dolandırmıştı! Seçil Erzan’dan şok ifade: Banka biliyordu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal Spartak Trnava maçı sonrası konuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA