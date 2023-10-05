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Giriş Tarihi: 5.10.2023 23:14 Son Güncelleme: 5.10.2023 23:14

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta olağanüstü toplandı! Lugano yenilgisi sonrası...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta olağanüstü toplandı! Lugano yenilgisi sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberi: UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası taraftarlar yönetime büyük tepki gösterdi. Gelen mağlubiyet ve tepkiler üzerine siyah beyazlı yönetim, karşılaşmanın ardından olağanüstü toplandı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası taraftarlar yönetime büyük tepki gösterdi.

Gelen mağlubiyet ve tepkiler üzerine siyah beyazlı yönetim, karşılaşmanın ardından stadyumla olağanüstü toplantı yapma kararı aldı.

KRİTİK GÖRÜŞME

Beşiktaş yönetim kurulu toplantı halinde. Teknik Direktör Şenol Güneş de stattan ayrılmadı ve kulüp binasına geçti. Yönetimin toplantısının ardından hocanın başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşmesi bekleniyor.

Kabus gibi bir 9 dakikanın ardından 2-0 öndeyken maçı 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta siyah beyazlı taraftarlar, Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında yönetimi tepki göstermiş ve istifaya davet etmişti.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta olağanüstü toplandı! Lugano yenilgisi sonrası...
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