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Giriş Tarihi: 7.10.2023 13:23 Son Güncelleme: 7.10.2023 13:37

Pendikspor-Sivasspor Canlı

Pendikspor-Sivasspor Canlı

Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor Sivasspor maçı oynanıyor. İstanbul ekibi, taraftarı önünde ilk galibiyetini almaya çalışacak. Yiğidolar ise deplasmanda 5 maçlık 3 puan hasretine nokta koymanın peşinde olacak. Pendikspor-Sivasspor maçının 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Osman Özköylü yönetimindeki Pendikspor, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.

5 maçtır kazanamayan Yiğidolar ise zorlu deplasmanda 3 puan hasretine nokta koymanın hesaplarını yapıyor. Bugün Pendik Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan Pendikspor-Sivasspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

PENDİKSPOR 0 - 1 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)

4' Barrow

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11'LER BELLİ OLDU

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Murat Akça, Nuno, Fredrik Midtsjö, Lusamba, Vukovic, Halil, Endri Çekici, Thuram
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Emrah, Barrow, Manaj

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Pendikspor-Sivasspor Canlı
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