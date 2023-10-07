Pendikspor-Sivasspor Canlı

Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Osman Özköylü yönetimindeki Pendikspor, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.

5 maçtır kazanamayan Yiğidolar ise zorlu deplasmanda 3 puan hasretine nokta koymanın hesaplarını yapıyor. Bugün Pendik Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan Pendikspor-Sivasspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

PENDİKSPOR 0 - 1 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)



4' Barrow

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

11'LER BELLİ OLDU

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Murat Akça, Nuno, Fredrik Midtsjö, Lusamba, Vukovic, Halil, Endri Çekici, Thuram

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Emrah, Barrow, Manaj